Знаменитая англо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. В воскресенье, 16 июля, звезду нашли бездыханной в ее доме в Париже.

Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, а в конце 1960-х переехала во Францию. В 1966 году актриса появилась в фильмах «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и «Калейдоскоп» Джека Смайта. В 1969 году она сыграла главную женскую роль в фильме «Слоган», где играл Серж Генсбур, с которым у нее закрутился яркий роман.

В том же году Джейн Биркин и Серж Генсбур записали песню "Je t'aime… moi non plus", возглавившую хит-парады. Они стали культовой парой. В 1976 году вышел одноименный фильм «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет» с Биркин в главной роли, снятый Генсбуром. За участие в фильме актриса была номинирована на французскую кинопремию Сезар.

От десяти лет союза Биркин с Сержем Генсбуром в 1971 году родилась дочь, Шарлотта Генсбур. После разрыва, с 1980 по 1992 год, Джейн была в отношениях с режиссером Жаком Дуайоном, от которого у нее есть дочь Лу Дуайон.

Недавно Джейн Биркин вынуждена была отменять концерты из-за проблем со здоровьем.

"Я всегда была большим оптимистом, и я понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами", - писала она в майском заявлении.

Источник: Le Parisien

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