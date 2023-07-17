Стало известно, от чего зависит сумма дополнительных выплат к пенсии для определенных категорий украинцев.

Некоторые украинцы могут получить дополнительные выплаты в размере от 2,1 до 11 тысяч гривен до своей пенсии. Например, эти выплаты к пенсии предоставляются гражданам, полностью или частично потерявшим трудоспособность. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Также лица с инвалидностью имеют право на дополнительные выплаты к пенсии. По словам представителей Министерства социальной политики, получение выплаты к пенсии не зависит от того, когда появилась инвалидность.

Однако для получения дополнительной выплаты к пенсии необходимо иметь установленный законодательством страховой стаж, продолжительность которого зависит от возраста и может составлять от 1 до 15 лет.

Так, лицо с инвалидностью ІІ группы может получить 90% пенсии по возрасту. Глава Пенсионного фонда Евгений Капинус сообщил о минимальной сумме выплат, которая составляет:

2 100 гривен для лиц, не работающих;

2093 гривны для лиц, имеющих работу.

Также лица с разными категориями инвалидности могут получить минимальную пенсию следующего размера:

лица с инвалидностью в результате войны могут получить 10 988,25 гривен пенсии (525% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что составляет 2 093 гривны);

лица с инвалидностью, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, могут получить 5 472 гривны пенсии;

лица с инвалидностью, участвовавшие в ликвидации Чернобыльской крушения, могут получить 10 738,62 гривны (80% средней зарплаты, которая используется для расчета пенсий).

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