Клиентка "ПриватБанк" рассказала, как снимала 100 тысяч в отделении банка по адресу: Володимира Великого, 43 в Кривом Роге.

"ПриватБанк" один из самых популярных банков в Украине. Его клиентами являются миллионы украинцев, но не все счастливы от работы банковского учереждения. Очередной негативный отзыв появился на сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что снимала 100 тысяч в отделении банка по адресу: Володимира Великого, 43 в Кривом Роге. Кассир "ПриватБанк" не предложила клиентке войти в комнату для выдачи крупных сумм. Вместо этого закрыла даже шторки.

Так, клиентка "ПриватБанк" уточнила, что кассир за закрытыми шторками распечатала пачки с деньгами, заправила в счетную машинку. Потом открыла шторку, еще раз заправила в счетную машинку и выдала украинке деньги в окно в общий зал. Женщину возмутило, что ей придется пересчитывать такую сумму денег, при том, что в зале за ней выстроилась очередь. При этом соответствие суммы денег на счетной машинке ей никто не показал.

"Как я должна проверить соответствие суммы??? Пересчитывать 100 тысяч гривен при клиентах в зале??? Можно было хотя-бы показать результат на счётной машине о количестве купюр. Я настолько опешила от такого обслуживания, что ушла из банка, не зная какую сумму положила в сумку. Просто шок!!!", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

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