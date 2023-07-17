Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 17 июля.

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск, что привело к ранению двух человек и повреждению жилых домов и территории предприятия.

В направлении Волновахи были обстреляны населенные пункты Угледар и Пречистовка, а также поселок Шевченко в Комаровской общине. Кроме того, с утра российские силы обстреляли Великую Новоселку из установок "Град".

В Кураховской общине на Донецком направлении было повреждено 8 жилых домов, а также были совершены обстрелы Марьинки и Красногоровки.

На Горловском направлении российские войска сбросили две авиабомбы на поселок Нью-Йорк, одна из которых разрушила пятиэтажный дом. Всего на территории общины повреждены 6 домов, административное здание и инфраструктурный объект.

В Часовоярской общине повреждены 3 дома. В Константиновке под обстрелы попали 6 домов, школа и предприятие. В Ильиновской общине, в поселке Плещеевка, один человек получил ранения, а также повреждено 5 домов.

В направлении Лисичанска повреждены три дома в поселке Ямполь Лиманской общины, а также по одному дому в Северске и Звановке.

В общем, за минувшие сутки российские военные ранили четырех жителей Донетчины. Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 1613 человек в Донецкой области, еще 3851 человек - ранили. Это данные без учета Мариуполя и Волновахи, где невозможно точно установить количество жертв.

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