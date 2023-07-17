На территории Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали информатора Федеральной службы безопасности (ФСБ), который получал разведывательные данные о последствиях ракетного удара, произошедшего 27 июня, по кафе в центре Краматорска. Он пришел на место трагедии за дополнительной информацией. Детали сообщила пресс-служба СБУ.

Этот агент ФСБ получил задачу немедленно после воздушной атаки на город. Основными целями ФСБ была информация о количестве погибших и пострадавших от огневых ударов, а также причастность пострадавших к Вооруженным Силам Украины.

Выяснилось, что кроме этой задачи информатор ФСБ тайно следил за местами базирования и перемещением украинских защитников в прифронтовом городе.

Полученная разведывательная информация необходима оккупантам для планирования новых воздушных ударов в регионе. Служба безопасности Украины раскрыла и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске.

По данным следствия, осведомителем ФСБ оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству весной этого года. Он попал в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских комментариев в разных телеграмм-каналах.

Для дальнейшего общения с ФСБ они использовали мессенджеры. В целях обеспечения конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под фальшивым именем.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении. Сейчас он находится под стражей, а расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств преступления.

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