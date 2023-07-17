Государственное бюро расследований (ГБР) раскрыло преступную группу, злоупотреблявшую схемами для незаконного завладения 94 гектарами земли на территории Житомирской области.
Несмотря на сложную ситуацию в стране из-за военного положения, злоумышленники вместо того, чтобы помогать государству, занимались мошенничеством. Общий ущерб превышает 2 миллиона гривен. Детали сообщила пресс-служба ГБР.
Сотрудники ДБР тесно сотрудничали со Службой безопасности Украины по раскрытию деятельности преступной группы, в которую входили работник правоохранительных органов, директор и юрист частного аграрного предприятия.
Юрист занимался поиском земельных участков, которые не должным образом оформлены в частную собственность, и получал информацию о владельцах этих земель.
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Подставные лица подавали в суд заявления о восстановлении права собственности на землю, предоставляя ложные сведения о наследстве или других основаниях для получения права собственности.
Суды незаконно принимали решения в пользу участников преступной схемы, поскольку у правоохранителя были связи в судебной системе. После получения необходимых документов земельные участки передавались директору или предприятию или предоставлялись им в долгосрочную аренду.
С начала июня 2022 года злоумышленники незаконно завладели 32 земельными участками площадью более 94 гектаров на территории Чудновского городского совета и Ольшанского объединенного территориального общества Житомирского района.
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