Несмотря на сложную ситуацию в стране из-за военного положения, злоумышленники вместо того, чтобы помогать государству, занимались мошенничеством.

Государственное бюро расследований (ГБР) раскрыло преступную группу, злоупотреблявшую схемами для незаконного завладения 94 гектарами земли на территории Житомирской области.

Несмотря на сложную ситуацию в стране из-за военного положения, злоумышленники вместо того, чтобы помогать государству, занимались мошенничеством. Общий ущерб превышает 2 миллиона гривен. Детали сообщила пресс-служба ГБР.

Сотрудники ДБР тесно сотрудничали со Службой безопасности Украины по раскрытию деятельности преступной группы, в которую входили работник правоохранительных органов, директор и юрист частного аграрного предприятия.

Юрист занимался поиском земельных участков, которые не должным образом оформлены в частную собственность, и получал информацию о владельцах этих земель.

Подставные лица подавали в суд заявления о восстановлении права собственности на землю, предоставляя ложные сведения о наследстве или других основаниях для получения права собственности.

Суды незаконно принимали решения в пользу участников преступной схемы, поскольку у правоохранителя были связи в судебной системе. После получения необходимых документов земельные участки передавались директору или предприятию или предоставлялись им в долгосрочную аренду.

С начала июня 2022 года злоумышленники незаконно завладели 32 земельными участками площадью более 94 гектаров на территории Чудновского городского совета и Ольшанского объединенного территориального общества Житомирского района.

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