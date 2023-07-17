В Украине с 2022 года продолжается постоянный рост цен на многие популярные продукты, но на фоне этого сейчас наблюдается некоторое облегчение для потребителей. Недавно одна из самых популярных культур в стране, гречка, стала дешеветь – цена значительно снизилась. За последний месяц цена на этот продукт упала на 5,5%.
Главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Светлана Черемиссина рассказала, чего ждать от будущей цены этой полезной и популярной крупы.
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цены на гречку даже в августе. Эта крупа будет продолжать удешевлять. С начала года она уже лишилась практически четверти своей стоимости (-23,3%) и теперь стоит в среднем 52,82 гривны за килограмм.
Одной из причин падения цены есть значительное количество предложений от производителей на рынке. Эксперты предусматривают стабильную ценовую ситуацию по крупам в Украине.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Замечена новая большая колонна "вагнеровцев", известно, куда спешат: "Прямо сейчас…"
Россияне сбросили на дома две авиабомбы, разрушена пятиэтажка: подробности новой страшной атаки
Дни Путина сочтены, стали известны подробности: "Подписал себе смертный приговор..."
Россияне прорываются сразу в двух направлениях, ситуация обострилась: подробности боев под Авдеевкой
Светлана Черемисин отметила, что в течение первой недели июля цена на гречку уже снизилась на 7% и теперь составляет в среднем 49,13 гривны за килограмм. Ожидается, что летом цена на гречку может продолжить снижаться на 5-7%, а цены на муку могут снизиться на 0,5-1%. Однако другие виды круп, такие как рис и пшено, могут испытать незначительный рост цен на 3-5%.
Источник: Фокус.
Последние новости Украины:
Напомним, в Украине обвалились цены на ряд популярных товаров.
Как писала Politeka, сейчас цены на яйца стабилизировались, но нового подорожания избежать не получится.
Также Politeka сообщала, цены на популярный овощ порадовали удешевлением.