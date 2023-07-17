Украинский телеведущий Даниэль Салем, который одновременно является военным в Вооруженных Силах Украины и защищает страну от российских оккупантов, н есмотря на свой развод, сохраняет желание усыновить ребенка. В интервью ЖВЛ, Даниэль Салем рассказал о своем прогрессе, отметив, что уже получил первый онлайн-сертификат и готовится к встрече с психологом.
Салем честно выразил свою радость по поводу того, что есть профессионалы, которые помогут ему с выбором ребенка и дадут ценные рекомендации. Даниэль Салем готов взять на себя ответственность и обеспечить заботу и любовь ребенку, несмотря на личные трудности.
"Это будет разговор с психологами, и они должны посоветовать мне, какой ребенок мне подойдет для усыновление.И это так круто, что есть профессиональные психологи, которые скажут: "Лучше да", и ты будешь более полезным для этого ребенка" - делится Даниэль Салем.
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Отметим, Даниэль Салем, по словам фанатов, проявляет заботу и любовь к своей семье, особенно к своей дочери Луне. Его аккаунты в социальных сетях полны фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены счастливые моменты с дочерью. Похоже, между Салемом и ребенком действительно существует особая и теплая связь.
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