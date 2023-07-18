Для получения этой денежной помощи следует обратиться в соответствующие учреждения с заявлением и необходимыми документами.

Украинские граждане, проживающие в Луцком территориальном обществе, имеют возможность получить единовременную денежную помощь. Решение о назначении денежной помощи было принято на заседании исполнительного комитета 12 апреля 2023 года.

За информацией, полученной от специальной комиссии и Центра предоставления административных услуг, для получения этой денежной помощи следует обратиться в соответствующие учреждения с заявлением и необходимыми документами.

Денежная помощь может быть получена следующими категориями:

Жители Луцкой территориальной общины, включая пенсионеров и лиц с инвалидностью, а также попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Лица, пострадавшие в результате пожара или стихийного бедствия.

Лица, участвующие в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Семьи, члены которых погибли в результате трагических событий или военных действий.

Для получения денежной помощи необходимо иметь с собой следующие документы:

Паспорт гражданина Украины (оригинал или цифровой документ в мобильном приложении "Действие").

Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков.

Справка от семейного врача, которая должна быть заверена заведующим амбулаторией общей практико-семейной медицины (выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного – форма первичной учетной документации № 027/о, утверждена приказом Министерства здравоохранения Украины от 1020). ), действительна в течение 90 календарных дней.

Остальные документы, подтверждающие обстоятельства, в которых оказался заявитель. Банковские реквизиты счета (социального) или номер почтового отделения связи также необходимо указать в заявлении.

Решение о предоставлении денежной помощи и его размере принимается после рассмотрения заявления и необходимых документов специальной комиссией. Размер денежной помощи определяется индивидуально.

Источник: Суспільне.

Напомним, денежную помощь начнут забирать, кого из украинцев лишат социальных выплат и почему.

Как писала Politeka, денежная помощь для маленьких украинцев, кто из детей может получить по 3000 гривен.

Также Politeka сообщала, для получения денежной помощи необходимо сделать несколько важных шагов.