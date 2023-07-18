Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая ранее уехала на курорт, получила много критики из-за фото.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик отправилась в отпуск, в то время как ее муж остался на родине. И хотя артистка не так часто показывает свой отдых и рассказывает о личном, нескольких кадров хватило, чтобы Ребрик засыпали гневными комментариями.

После того, как Ребрик поделилась радостными фотографиями с отдыха в Турции, она столкнулась с критикой в своих социальных сетях. Некоторые пользователи высказали недовольство, считая, что она демонстрирует "беззаботную жизнь" в условиях текущей военной ситуации.

Реагируя на негативные комментарии, Лилия Ребрик ответила возмущенным украинцам. Она посоветовала им следить за своей жизнью, не считая чужие деньги, и наслаждаться каждым моментом, поскольку никто не знает, что может произойти завтра.

"Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни" - еще раз подметила Ребрик.

«Я также считаю, что медийное лицо не должно кичиться отдыхом на море. Кто-кто, а они должны сейчас наоборот показывать пример сейчас совсем другой, а не отдых. И не нужно прикрываться своими детьми, что все ради них... смотреть на это? Досадно и позор;

Каждый человек заслуживает жизни, которую выбирает. Не оправдывайтесь за ваш отдых на море. Добрый и положительный человек за вас порадуется и полюбуется фотографиями, а злые остается при своих мыслях; Люди пишущие ту бредятину не отдыхают? Не купаются?» – разделились мнения под постом Ребрик.

Последние новости Украины:

Напомним, Лилия Ребрик показала, как изменился Харьков из-за войны

А еще Politeka сообщала, что Ребрик рассказала о необычайной стойкости украинцев

Также Politeka писала, что Ребрик в роскошной вышиванке рассказала про весну во время войны