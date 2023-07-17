Черновицкие полицейские обратились в суд с просьбой о применении меры пресечения в отношении врача.

Полицейские из Буковины сообщили о подозрении замглавы врачебно-консультативной комиссии по делу получения неправомерной выгоды. Досудебное расследование провели совместно следователи Черновицкого районного управления полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области под наблюдением Черновицкой окружной прокуратуры. Детали сообщила Нацполиция.

Установлено, что 63-летняя женщина требовала деньги от 30-летнего инвалида за оформление и выдачу заключения о продлении срока его инвалидности, занимая при этом должность замглавы врачебно-консультативной комиссии.

14 июля правоохранители задержали подозреваемую во время получения неправомерной выгоды и доставили ее к временному содержанию согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время следователи Черновицкой полиции сообщили о подозрении задержанной о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Черновицкие полицейские обратились в суд с просьбой о применении меры пресечения в отношении фигурантки. По этим статьям ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование сейчас продолжается.

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