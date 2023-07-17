По информации, предоставленной Службой безопасности Украины, женщина, являвшаяся сотрудником российских оккупационных сил, получила наказание. Она была обвинена в корректировке воздушных атак в Донецкой области, повлекши серию ракетных ударов, в результате которых пострадало по меньшей мере 20 мирных жителей. Подробности обнародовали в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, злоумышленница передавала оккупантам координаты социальных и критических объектов инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Она также предоставляла информацию о расположении и перемещении военных подразделений Вооруженных Сил Украины по определенным направлениям.
Особый интерес злоумышленницы вызвали месторасположение укрепрайонов и логистических баз украинских войск в районе Доброполья.
После задержания в феврале этого года, когда она передавала разведданные агрессору, суд назначил ей 7 лет лишения свободы, учитывая сотрудничество со следствием.
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По материалам Службы безопасности женщина была вовлечена в сотрудничество российской спецслужбой после начала российского вторжения. Она передавала собранные разведданные участницы террористической организации "ДНР" через сообщницу с помощью популярного мессенджера.
Суд признал злоумышленницу виновной за распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. Она получила 7 лет лишения свободы. Расследование проводили сотрудники Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.
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