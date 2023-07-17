Из некоторых населённых пунктов области будут в обязательном порядке эвакуировать детей.

На Совете обороны Харьковской области было принято решение об обязательной эвакуации детей из ряда населенных пунктов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Решение об обязательной эвакуации касается детей из 9 населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района.

Глава ОВА рассказал, что всего на территории Волчанской общины находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанск - 144. Их планируют эвакуировать в более безопасные населенные пункты вместе с по меньшей мере одним из родителей или другим опекуном.

Сначала людей вывезут в Харьков, а дальше проведут опрос, чтобы выяснить, хотят ли они остаться в пределах Харьковщины, или переехать в другую область.

"Все эвакуированные семьи получат временное жилье, гуманитарную и другую помощь. Также для эвакуированных детей будет организован образовательный процесс на новых местах проживания", — добавил Синегубов.

Ранее также началась эвакуация из Сумской области. Жители могут бесплатно эвакуироваться поездом Сумы – Киев и получить прямо на вокзале материальную помощь через "Укрпочту". Дети и инвалиды получат по 3 тысячи гривен, остальные украинцы — по 2 тысячи. Переселенцев планируется размещать в модульном городке Вышгородского района.

Последние новости Украины:

Война затянется – названо, на сколько лет.

Также сообщалось, что Залужный дал обещание украинцам – от чего зависит освобождение Крыма.

Кроме того, Politeka.net писала, что рейтинг Путина пробил дно после мятежа.