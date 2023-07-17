На Совете обороны Харьковской области было принято решение об обязательной эвакуации детей из ряда населенных пунктов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Решение об обязательной эвакуации касается детей из 9 населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района.
Глава ОВА рассказал, что всего на территории Волчанской общины находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанск - 144. Их планируют эвакуировать в более безопасные населенные пункты вместе с по меньшей мере одним из родителей или другим опекуном.
Сначала людей вывезут в Харьков, а дальше проведут опрос, чтобы выяснить, хотят ли они остаться в пределах Харьковщины, или переехать в другую область.
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"Все эвакуированные семьи получат временное жилье, гуманитарную и другую помощь. Также для эвакуированных детей будет организован образовательный процесс на новых местах проживания", — добавил Синегубов.
Ранее также началась эвакуация из Сумской области. Жители могут бесплатно эвакуироваться поездом Сумы – Киев и получить прямо на вокзале материальную помощь через "Укрпочту". Дети и инвалиды получат по 3 тысячи гривен, остальные украинцы — по 2 тысячи. Переселенцев планируется размещать в модульном городке Вышгородского района.
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