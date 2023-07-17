Вражеские войска обстреляли город Белополье Сумского района. Были зафиксированы четыре артиллерийских удара, три из которых попали по центру города. Два человека погибли, еще десять человек получили ранения. Трагические подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Оккупанты ударили в полдень, когда жители города отдыхали в парке в центре города, обедали и общались. По предварительным данным, от полученных травм погибли две женщины - 76 и 74 лет, которые на момент атаки находились на улице. Также известно о десяти раненых людях, из которых один в тяжелом состоянии.
Под удар в Белополье Сумской области попала пожарная часть. Пока известно о 6 пострадавших сотрудниках ГСЧС. Все они госпитализированы. Жизнь спасателей уберегло укрытие, от которого теперь остались одни руины.
Кроме того, обстрелом уничтожено админпомещение. На месте происшествия работают соответствующие службы.
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Напомним, ранее власти Сумской области объявили эвакуацию населения из пятикилометровой зоны, граничащей с рф. Чиновники ОВА отметили, что «решение давно назрело из-за постоянных обстрелов». Жители области могут бесплатно эвакуироваться, воспользовавшись поездом Сумы – Киев, и получить материальную помощь.
По прибытии в отделениях «Укрпочты» люди могут обратиться за денежной помощью. Дети и инвалиды получат по 3 тысячи гривен, остальные украинцы — по 2 тысячи.
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