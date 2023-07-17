Вражеские войска обстреляли город Белополье Сумского района. Были зафиксированы четыре артиллерийских удара, три из которых попали по центру города. Два человека погибли, еще десять человек получили ранения. Трагические подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Оккупанты ударили в полдень, когда жители города отдыхали в парке в центре города, обедали и общались. По предварительным данным, от полученных травм погибли две женщины - 76 и 74 лет, которые на момент атаки находились на улице. Также известно о десяти раненых людях, из которых один в тяжелом состоянии.

Под удар в Белополье Сумской области попала пожарная часть. Пока известно о 6 пострадавших сотрудниках ГСЧС. Все они госпитализированы. Жизнь спасателей уберегло укрытие, от которого теперь остались одни руины.

Кроме того, обстрелом уничтожено админпомещение. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, ранее власти Сумской области объявили эвакуацию населения из пятикилометровой зоны, граничащей с рф. Чиновники ОВА отметили, что «решение давно назрело из-за постоянных обстрелов». Жители области могут бесплатно эвакуироваться, воспользовавшись поездом Сумы – Киев, и получить материальную помощь.

По прибытии в отделениях «Укрпочты» люди могут обратиться за денежной помощью. Дети и инвалиды получат по 3 тысячи гривен, остальные украинцы — по 2 тысячи.

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