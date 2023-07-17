Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, в каком возрасте и с каким страховым стажем украинцы смогут выйти на пенсию этого и следующего года.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Для выхода на пенсию в 60 лет, если говорить об этом году, хватит 30 лет стажа, а в следующем 2024 году, чтобы выйти на пенсию в 60, потребуется уже 31 год стажа, а с 2028 года понадобится не менее 35 лет. То есть многие украинцы, которые до следующего года не успеют накопить этот 31 год страхового стажа, просто не смогут выйти на пенсию в 60», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Впрочем, отмечает журналистка, люди также смогут выходить на пенсию и с меньшим стажем, однако им дадут такую возможность не в 60, а в 63 или в 65. По ее словам, в нынешнем году 65-летние украинцы могут выйти на пенсию, имея стаж от 15 до 20 лет, в 2028 году со стажем от 15 до 25 лет тоже можно будет выйти в 65.

«В любом случае надо иметь не менее 15 лет страхового стажа, чтобы претендовать хотя бы на минимальную пенсию в 65 лет. То есть, без хотя бы этих 15 лет вообще не будет никакой пенсии», - констатирует Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, тем, кто не имеет и 15 лет стажа, пенсию не дадут, вместо этого они могут рассчитывать только на выплату государственной социальной помощи. А размер этой помощи, отмечает журналистка, будет определяться как разница между прожиточным минимумом для людей, потерявших трудоспособность, а сейчас это 2093 гривны, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

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