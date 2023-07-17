Напомним, 10 июля появилась информация, что гражданина Украины с ампутированной ногой принудительно сняли с рейса Тель-Авив - Варшава. Мужчина не мог сидеть на своем месте из-за протеза. Пассажир простоял в углу самолета полтора часа, а затем упал и повредил руки. Экипаж заявил, что «он вел себя неадекватно и был вынужден покинуть рейс». После инцидента в Wizz Air объяснили ситуацию и публично извинились.
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что гражданина Украины, с которым случился инцидент, зовут Александр и он никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном. Инвалидность мужчина получил в результате ДТП много лет назад. Но ему оказали помощь и посадили на другой рейс.
Компания Active Group провела опрос об отношении украинцев к проблеме транспорта для людей с инвалидностью. Людей спросили, приспособлен ли украинский транспорт для людей с инвалидностью (в том числе с ампутированными конечностями). 37,8% опрошенных ответили "совсем нет", еще 42,8% - "в большей степени нет".
Также украинцев спросили, нужно ли адаптировать транспорт для маломобильных групп людей (в частности, для лиц с инвалидностью). На это 63,9% опрошенных ответили, что да, это первоочередная задача. 30,1% считают, что адаптировать нужно, но это можно отложить.
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Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины от 18 лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 15 июля 2023 г. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.
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