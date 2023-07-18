Некоторые украинцы, получающие пенсии и соцвыплаты на карты, могут перестать получать финансовые средства.

Сбербанк, наравне с другими банками, приступил к проведению проверок пенсий, выплачиваемых переселенцам. Если переселенец не пройдет верификации, он может остаться без пенсии. Сбербанк сообщил об этом более подробно на официальном сайте.

Внутри перемещенным лицам необходимо пройти физическую идентификацию в любом отделении Сбербанка каждые шесть месяцев, чтобы пенсия продолжала выплачиваться.

Процедура физической идентификации пенсионеров состоит из трех этапов:

1.Личное обращение пенсионера или получателя пенсии в любое отделение Сбербанка с паспортом или другим документом, подтверждающим личность, и основной платежной картой.

2. Предъявление работнику Сбербанка одновременно основной платежной карточки, куда поступает пенсия, или основного ЭПП и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

3. Осуществление операции обналичивания или просмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал или установку/изменение ПИН-кода с использованием основной платежной карты пенсии или основного ЭПП.

Если переселенец не пройдет проверку, банк может остановить выплату пенсии. Решение вопроса о продлении или прекращении начисления пенсии или других социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относится к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих выплаты.

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