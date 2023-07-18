Украинец пожаловался на ужасную работу "ПриватБанка", из-за которой он теперь имеет задолженность и испорченную кредитную историю.

"ПриватБанк" один из самых популярных банков в Украине, которым пользуются миллионы украинцев. Но не всегда работа банка и предоставляемые услуги радуют украинцев. На сайте отзывов о работе банков "Минфин", клиент "ПриватБанк" пожаловался, что банк безосновательно заблокировал его банковский счет.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что банк наложил арест на его банковский счет на основании закрытого производства. Украинец уточнил, что производство было закрыто еще в 2021 году, а исполнитель присылал банку документ о закрытии производства.

"В приложении "Дія" также есть данные, что оно закрыто, во всех государственных структурах производства тоже закрыто. Только "ПриватБанк" уверяет, что исполнитель якобы не присылал документ о закрытии производства! В сервисном центре есть эта информация, в судах тоже. Только "ПриватБанк" нужно доказывать то, что уже давно закрыто!", - возмутился клиент "ПриватБанк".

Клиент "ПриватБанк" уточнил, что информация о закрытом производстве находится в сервисных центрах, в судах и других банках. Но только "ПриватБанку" нужно доказывать, что все закрыто, чтобы восстановить доступ к своему банковскому счету.

"Все остальные банки почему-то не накладывают арест, ведь производство закрыто - два года тому назад! Ужасный банк! Ужасное отношение!", - дополнил мужчина.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.