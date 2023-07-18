Пока украинцам прочат дальнейшее снижение цен на фрукты и овощи, в торговых сетях начинают расти цены на другие продукты.

Так, эксперты предполагают, что к концу лета цены на яйца и куриное мясо могут вырасти. Это связано с изменениями стоимости электроэнергии и топлива, которые являются важными ресурсами в производстве этих продуктов.

В летний период НКРЭКУ увеличила цены на электроэнергию для бизнеса. Увеличение цены электроэнергии приведет к росту цены электроэнергии для промышленных потребителей, что повлияет на стоимость многих товаров.

Электроэнергия составляет от 7 до 12% (а в некоторых случаях до 30%) себестоимости продукции. Увеличение стоимости электроэнергии будет отражаться на ценах товаров для потребителей, поскольку резервы сдерживания цен уже исчерпаны.

Еще одной причиной роста цены является возврат налогов на топливо к предыдущему уровню. Это привело к удорожанию зерновых, масличных культур и продуктов их переработки.

Несмотря на восстановление объемов производства мяса и яиц, рост цен создает давление на рентабельность бизнеса.

По данным Минфина, в июне 2023 года средняя цена за десяток яиц составила 57 гривен и снизилась до 56 гривен в июле. Пока повышение цен на яйца не наблюдается. Относительно куриного мяса некоторые позиции подорожали, а некоторые подешевели.

Источник: РБК Украина.

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