Популярная украинская певица Тина Кароль, которая активно выступает за границей в поддержку Украины, не редко сталкивается с критикой или различными слухами, касающимися ее жизни. При этом Кароль с поклонниками никогда не общается в комментариях и также игнорирует любые вопросы, которые ей задают в социальных сетях.

В этот раз Тина Кароль поинтересовалась, в каком из городов скоро сможет встретиться с поклонниками, предложив им назвать свои места встреч. Однако украинцы обратились к Кароль с довольно проблемным вопросом: как им вернуть средства за те билеты на концерты, которые так и не состоялись.

Оказалось, для поклонников Кароль это актуальная проблема:

«Тино, верните деньги за прошедшие не проведенные концерты, пожалуйста; тоже так боюсь билет покупать сейчас, потому что если кто вернет деньги; что делать людям, которые не имеют возможности попасть на любой концерт, да и даже города, в который покупали - концерта нет… и ответа от артиста также нет, как и от организации;

Это вопрос к организаторам концерта. Все деньги от концертов остались у них, а не у Тины; уже обращались ко всем, и к организаторам и к Тине, ответа не там не там – фактически нет; очень странное отношение лично к вам. Второе дело кому и как возвращает деньги; меня не интересует обмен, меня интересует возвращение, на что почта Тины на которую нам сказали писать - не отвечает, что карабас)» - возмутились украинцы под постом Кароль.

Ранее Кароль решила показать, как и над чем трудится в последние дни. Однако замечание самой исполнительницы с упоминанием фронта оценили далеко не все. Части украинцев показалось неуместным называть какую-либо работу, приписывая ей понятие "фронт".

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