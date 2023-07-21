Украинцы, имеющие право на получение субсидии, могут оформить заявление на нее не выходя из дома через личный кабинет на вебпортале в электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Семьям, тратящим более 15% своих доходов на коммунальные услуги, предоставляется возможность получить жилищную субсидию. Для получения субсидии необходимо предоставить ряд документов. Заявление и декларация (по установленным формам) являются обязательными документами для получения пособия по оплате коммунальных услуг. Об этом говорится в сообщении ПФУ.

В зависимости от ситуации могут потребоваться и другие документы для получения субсидии, такие как:

Договор аренды или аренды жилья, если заявитель проживает в арендованном жилье.

Копия договора о реструктуризации задолженности, если есть задолженность и был заключен такой договор.

Также для оформления субсидии могут потребоваться другие документы, которые могут иметь значение для рассмотрения заявки. Например, справка или выписка, подтверждающая факт отсутствия проживания лица по зарегистрированному адресу, особенно для внутренне перемещенных лиц.

При обращении за получением субсидии обязательно необходимо предоставить паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.

Иностранцы и лица без гражданства могут также оформить субсидию. Для этого следует предоставить паспорт иностранца или документ, подтверждающий их лицо без гражданства.

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