Неприятный инцидент произошел в Киевской области и вот известно, чем он закончился.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины, на одной из улиц Боярки пара молодых людей во время прогулки решила послушать музыку оккупанта.

«Муж подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора», - рассказали правоохранители детали инцидента.

Идущая позади женщина решила не молчать и сделала замечание мужчине. Тот стал спорить.

В результате женщина обратилась к полицейским. В настоящее время правонарушители установлены, на обоих составили соответствующие админпротоколы [ст. 173 КУоАП].

Более того, также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК.

Парень признал, что "слушал громко музыку на русском языке" и получил от женщины на улице замечания.

О случившемся инциденте мужчина сожалеет:

"Я искренне извиняюсь", - говорит он на опубликованном полицейскими видео.

Напомним, Верховная Рада запретила публичную демонстрацию/исполнение российских музыкальных произведений (песен в исполнении российских певцов, музыкальных клипов и др.) и гастроли российских исполнителей в Украине.

Основная цель запрета – бессрочное ограничение присутствия творчества русских артистов в украинском пространстве. В том числе речь идет о запрещении исполнения российских песен как публично, так и по радио, а также в клипах на телевидении.

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