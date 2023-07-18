Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины, на одной из улиц Боярки пара молодых людей во время прогулки решила послушать музыку оккупанта.
«Муж подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора», - рассказали правоохранители детали инцидента.
Идущая позади женщина решила не молчать и сделала замечание мужчине. Тот стал спорить.
В результате женщина обратилась к полицейским. В настоящее время правонарушители установлены, на обоих составили соответствующие админпротоколы [ст. 173 КУоАП].
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Более того, также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК.
Парень признал, что "слушал громко музыку на русском языке" и получил от женщины на улице замечания.
О случившемся инциденте мужчина сожалеет:
"Я искренне извиняюсь", - говорит он на опубликованном полицейскими видео.
Напомним, Верховная Рада запретила публичную демонстрацию/исполнение российских музыкальных произведений (песен в исполнении российских певцов, музыкальных клипов и др.) и гастроли российских исполнителей в Украине.
Основная цель запрета – бессрочное ограничение присутствия творчества русских артистов в украинском пространстве. В том числе речь идет о запрещении исполнения российских песен как публично, так и по радио, а также в клипах на телевидении.
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Также сообщалось, что объявлена новая принудительная эвакуация.
Кроме того, Politeka.net писала, что бывший чиновник получит 8 лет за телефонные звонки.