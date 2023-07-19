Служба безопасности Украины раскрыла преступную схему, по которой владельцы одного из киевских банков оказывали помощь подпольным онлайн-казино в отмывании почти пяти миллиардов гривен. О схеме сообщили более подробно в пресс-службе СБУ ,

По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, подозреваемые в течение года, "отмывали" почти пять миллиардов гривен в Киеве. В преступную схему были вовлечены владельцы и высший менеджмент одного из коммерческих банков столицы.

Для реализации этой схемы было создано более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном банке. Игроки подпольных онлайн-казино перечисляли деньги на счета этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов.

При этом в платежных документах указывались несуществующие товары и услуги. Организаторы получали "процент" по каждой транзакции, который затем использовали через свои аффилированные коммерческие структуры.

Подозрение объявлено трем чиновникам банка, одна из которых является совладелицей. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. По указанным статьям Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Последние новости Украины:

Напомним, украинец сядет на три года после найденного в его доме.

Как писала Politeka, россиянина разоблачили в самом позорном, украинский суд дал ему 15 лет лишения свободы.

Также Politeka сообщала, предатель пытался сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом.