Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что, учитывая проблемы Пенсионного фонда, власти планируют ввести накопительную пенсию уже в этом году.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Уже четко (ред. – власть) дает понять, что старт накопительных взносов граждан хотят дать еще в этом году. То есть не будут ждать следующего, хотят это сделать в этом году. При этом поступления в солидарный Пенсионный фонд неизбежно сократятся», - сообщает Екатерина Котенкова.

В частности, отмечает она, есть уже соответствующий законопроект №9212, его уже зарегистрировали в Верховной Раде. Пока, рассказывает журналистка, в Украине еще действует пенсионная система – это солидарная, согласно ей работающее население отчисляет часть своей зарплаты на обеспечение пенсионеров. Тем не менее, констатирует она, сегодня Пенсионный фонд стал дотационным и столкнулся с массой проблем, поэтому власти видят один единственный выход – немедленный запуск накопительной пенсии.

«При этом каждый работающий украинец будет накапливать себе на пенсию сам, то есть часть денег из ЕСВ по-прежнему будет отчисляться из его зарплаты и это будет идти в солидарный Пенсионный фонд, а часть будет идти в накопительную», – объясняет Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, в 2023 году работодатели будут платить 1%, в 2024 – 1,5%, в 2025 – 2%. При этом, добавляет она, сами граждане также смогут увеличивать свои накопительные счета, отчисляя туда еще какую-то часть зарплаты, в то же время государство намерено сначала также финансировать накопительные взносы на паритетных условиях.

Как сообщала Politeka, Решмедилова объяснила, что саммит в Вильнюсе дал Украине свои результаты, но проблема заключается в завышенных ожиданиях.

Также Politeka писала о том, что Котенкова сообщила, в каком возрасте и с каким страховым стажем украинцы смогут выйти на пенсию этого и следующего года.