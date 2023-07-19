Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Сегодня в Украине информацию о счетах физических и юридических лиц можно раскрыть только по решению суда, то есть в остальных случаях банковская тайна не раскрывается. Однако вскоре доступ к такой информации может получить и Минюст, и АРМА, это станет возможным, если Рада проголосует за законопроект №9235», - сообщает Екатерина Котенкова.
Как она рассказывает, законопроект предполагает некоторые изменения в закон «О банках и банковской деятельности», в частности, относительно доступа к банковской тайне. По словам журналистки, инициаторы этого законопроекта предлагают предоставить такой доступ представителям Минюста и АРМА.
«Правда, эти два института будут иметь лишь ограниченный доступ к банковской тайне. В частности, Минюст хочет владеть информацией о банковских счетах запрещенных политических партий, а Нацагентство хотело бы получить информацию о счетах подсанкционных лиц», – отмечает Екатерина Котенкова.
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Журналистка рассказывает, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что Минюст не может в полной мере выполнить решение о запрете той или иной политической силы, не имея данных о денежных или имущественных активах запрещенной партии, а что касается раскрытия банковской тайны по запросу АРМА, то разрешение будет распространяться только на банковские счета подсанкционных лиц, в отношении которых применена санкция взыскания активов в доход государства.
Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что на самом деле санкции Запада против рф работают, только медленно, но результат виден уже сейчас.
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