Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что вскоре АРМА и Минюст получат доступ к информации о банковских счетах подсанкционных лиц и запрещенных партий.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Сегодня в Украине информацию о счетах физических и юридических лиц можно раскрыть только по решению суда, то есть в остальных случаях банковская тайна не раскрывается. Однако вскоре доступ к такой информации может получить и Минюст, и АРМА, это станет возможным, если Рада проголосует за законопроект №9235», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, законопроект предполагает некоторые изменения в закон «О банках и банковской деятельности», в частности, относительно доступа к банковской тайне. По словам журналистки, инициаторы этого законопроекта предлагают предоставить такой доступ представителям Минюста и АРМА.

«Правда, эти два института будут иметь лишь ограниченный доступ к банковской тайне. В частности, Минюст хочет владеть информацией о банковских счетах запрещенных политических партий, а Нацагентство хотело бы получить информацию о счетах подсанкционных лиц», – отмечает Екатерина Котенкова.

Журналистка рассказывает, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что Минюст не может в полной мере выполнить решение о запрете той или иной политической силы, не имея данных о денежных или имущественных активах запрещенной партии, а что касается раскрытия банковской тайны по запросу АРМА, то разрешение будет распространяться только на банковские счета подсанкционных лиц, в отношении которых применена санкция взыскания активов в доход государства.

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