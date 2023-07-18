Если резко сделать весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц, их же нужно заполнить коммунальным транспортом.

Директор Департамента транспорта и инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, Руслан Кандибор, заявил, что стоимость проезда в киевском общественном транспорте должна быть примерно 30 гривен, но рассматривается вопрос о возможности сделать его бесплатным.

По словам Кандибора, текущая стоимость проезда не покрывает все расходы. Он считает, что 30 гривен - это цена проезда, которая обеспечила бы развитие системы общественного транспорта. Однако, с учетом проблем и вызовов, с которыми сталкивается киевский общественный транспорт, становится проще делать его бесплатным. Кандибор считает, что такой шаг вероятен в будущем.

Дополнительно около 50% пассажиров используют льготные перевозки. В частности, Кандибор отметил, что резкий переход к полностью бесплатному общественному транспорту приведет к тому, что примерно тысяча маршруток исчезнет с улиц, и их нужно будет заменить коммунальным транспортом.

По словам Кандибора, маршрутки являются альтернативой для многих жителей города. Они могут выбирать между оплатой 6,5 или 8 гривен за коммунальный транспорт и платой 15 гривен, но получением более быстрой услуги.

Пока нет планов по ликвидации маршруток в Киеве. Вместо этого рассматривается возможность повышения уровня комфорта в маршрутках, например установка кондиционеров в салонах.

Также стоит отметить, что в Харькове, Херсоне и Кривом Роге уже введен бесплатный общественный транспорт для всех пассажиров, без необходимости показывать документы. Эта инициатива успешно работает.

Источник: LIGA.net.

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