Несовершеннолетний парень употреблял спиртное, однако наказали его мать.

Несовершеннолетний парень употреблял алкоголь в конце апреля и попал в детскую больницу во Львове с интоксикацией.

Как указано в постановлении суда, вынесенном в июле 2023 года, несовершеннолетний парень употреблял спиртное.

В материалах дела не указывается возраст парня, но известно, что он несовершеннолетний, а значит, подросток в возрасте от 14 до 18 лет.

Суд Львова признал виновной украинку в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Полицейские составили на мать админпротокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Кроме того, сообщается, что в суде женщина признала свою вину.

Суд оштрафовал женщину на 850 грн и обязал уплатить 536 грн судебного сбора.

Сообщается, что на постановление суда может быть подана апелляция.

Источник: zaxid.net.

Ранее сообщалось, что в Николаеве предатель передал оккупантам данные о доме своей родной сестры.

Мужчина конфликтовал с родственницей, потому, видимо, захотел отомстить ей, доложив оккупантам, что в ее доме – военные.

На суде мужчина просил отпустить его домой, аргументировав, что нужно "понять и простить".

Судья избрала ему меру пресечения — заключение под стражей без возможности внесения залога.

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