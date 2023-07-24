Несовершеннолетний парень употреблял алкоголь в конце апреля и попал в детскую больницу во Львове с интоксикацией.
Как указано в постановлении суда, вынесенном в июле 2023 года, несовершеннолетний парень употреблял спиртное.
В материалах дела не указывается возраст парня, но известно, что он несовершеннолетний, а значит, подросток в возрасте от 14 до 18 лет.
Суд Львова признал виновной украинку в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Полицейские составили на мать админпротокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Новая подлая атака на Одесчину, есть попадания: "К сожалению..."
Ситуация резко ухудшилась, оккупанты смогли вытеснить ВСУ под Авдеевкой: чего теперь ждать украинцам
На самом деле ситуация безнадежная: как происходят бои вокруг Бахмута
Оборвалась жизнь знаменитого певца: Потап поделился с украинцами трагической новостью
Кроме того, сообщается, что в суде женщина признала свою вину.
Суд оштрафовал женщину на 850 грн и обязал уплатить 536 грн судебного сбора.
Сообщается, что на постановление суда может быть подана апелляция.
Источник: zaxid.net.
Ранее сообщалось, что в Николаеве предатель передал оккупантам данные о доме своей родной сестры.
Мужчина конфликтовал с родственницей, потому, видимо, захотел отомстить ей, доложив оккупантам, что в ее доме – военные.
На суде мужчина просил отпустить его домой, аргументировав, что нужно "понять и простить".
Судья избрала ему меру пресечения — заключение под стражей без возможности внесения залога.
Последние новости Украины:
Напомним, экологи сообщили о последствиях подрыва Каховской дамбы для Одессы.
Как сообщала Politeka, пропавшие без вести родственники бойцов попались на удочку мошенников, как действовала схема .
Также писала Politeka, Одессит выдавал из себя волонтера, чтобы навредить ВСУ: за что украинцу грозит пожизненное.