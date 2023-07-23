Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленницу, когда она пыталась получить секретную информацию.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного человека, работавшего агентом в главном управлении генштаба вооруженных сил россии. Предательница была задержана на освобожденной части Херсонщины. Пресс-служба СБУ издала больше деталей.

Оказалось, что задержанное лицо является контрактницей одного из соединений Вооруженных Сил Украины, расположенных в регионе, и участвует в боевых операциях на передовой.

По указанию российских спецслужб, предательница собирала разведданные об украинских беспилотных летательных аппаратах, принадлежащих Службе безопасности и обороны Украины.

Особый интерес врага представляли места применения украинских разведывательных дронов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, агент пыталась собрать максимальное количество информации о возможных контрнаступательных операциях со стороны украинских войск.

Она также изучала огневые позиции противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины в регионе.

В случае успешного выполнения задач, российские оккупанты обещали "эвакуировать" ее в РФ и выдать российский паспорт.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленницу, когда она пыталась получить секретную информацию об украинских военных объектах.

По предварительным данным следствия, контрактницу привлекли к сотрудничеству в начале этого года кадровый сотрудник российских спецслужб с позывным "Димкой".

Для связи с агрессором она использовала один из мессенджеров, передавая полученную информацию посредством электронных координат и фотографий объектов.

Злоумышленница находится под стражей, а ей грозит пожизненное заключение. Спецоперацию проводили по процессуальному руководству Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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