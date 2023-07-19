Несмотря на рост тарифа на свет, есть способы избежать дополнительных затрат при потреблении электроэнергии.

С июня повысили тарифы на свет для населения. Планов по изменению текущего тарифа на электроэнергию в Украине, по крайней мере, до окончания отопительного сезона нет. Таким образом, украинцы будут платить тариф на свет по 2,64 гривен за каждый киловатт-час независимо от своего потребления, по меньшей мере, до марта 2024 года.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время телемарафона .

Он отметил, что нет планов дальнейшего повышения тарифа на свет и выразил надежду, что этот тариф на свет продержится в течение всего отопительного сезона.

Однако министр признал, что даже этот повышенный тариф на свет не решает всех проблем. Он пояснил, что новые расценки все равно остаются льготными, поскольку рыночная цена электроэнергии вдвое выше, и государство будет продолжать дотировать этот тариф.

Министр отметил, что повышение тарифа на свет было необходимо, поскольку все расчеты свидетельствовали о невозможности полного восстановления системы до следующей зимы и проведения обширной ремонтной кампании и поддержки генерации.

Несмотря на рост тарифа на свет, есть способы избежать дополнительных затрат при потреблении электроэнергии.

К примеру, использование двухзонных и трехзонных тарифов. Двухтарифный счетчик работает по принципу "день - ночь", где электроэнергия стоит дороже днем ​​и дешевле ночью. Трехтарифный счетчик дает возможность платить меньше вне пикового времени потребления, но больше в пиковое время.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.