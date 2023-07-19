В Днепропетровской области пенсионер в соцсетях производил странные публикации.

Так, в Павлограде у пенсионера конфисковали ноутбук за хвалу президента страны-агрессора в соцсети

Суд Павлограда рассмотрел дело пенсионера, уроженца Пермской области.

Мужчина публиковал в российской соцсети «Одноклассники», где хвалил россию и ее президента.

"У Украины все проблемы из-за Путина. Европа замерзает – Путин виноват. Газ – оружие Путина. В США президент слабоумный – Путин виноват… Я не знаю как вы, но пока этот вездесущий мужик у власти, я спокоен!!», - написал мужчина и многое другое в поддержку России.

Мужчина публично призвал к поддержке решений и действиям государства-агрессора.

В мае 2023 года у пенсионера был проведен обыск и изъят ноутбук ASUS.

На суде пенсионер признал свою вину и раскаялся за свои поступки.

Суд постановил назначить пенсионеру наказание в виде лишения права занимать какие-либо должности и заниматься любой юридической деятельностью на десять лет.

Ноутбук был передан в собственность государства.

Источник: Телеканал D1 .

Ранее сообщалось, что СБУ обратила внимание на сообщения жителя Волыни. Мужчина в ноябре 2020 года распространил в Facebook публикацию, в которой находились призывы присоединить Донбасс к России, но не только это.

В частности, в его телефоне была обнаружена переписка с кураторкой из российской федерации, которая платила ему кругленькую сумму за размещение таких пророссийских материалов.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года и три месяца тюрьмы.

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