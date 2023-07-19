В ходе совместной операции работников следственного управления области и отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области Государственного киевского предприятия Национальной полиции Украины была раскрыта мошенническая группа, действовавшая через Интернет. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники, ранее имевшие судимость, использовали объявления об оптовой продаже строительных материалов по чрезмерно низким ценам. Они предлагали бесплатную доставку и выгрузку товара за предоплату.

Чтобы придать своим действиям больше правдоподобия, злоумышленники имитировали работу различных должностных лиц предприятия, включая директора, администратора, бухгалтера и водителя. Однако после получения предоплаты мошенники исчезали, а покупатели не получали заказанные товары.

Полицейские установили, что преступники использовали банковские карточки третьих лиц, которые раньше имели проблемы с законом или были наркозависимыми, не раскрывая им своих преступных намерений. В целях обеспечения связи и координации своих действий и во избежание выявления их преступной деятельности мошенники использовали много телефонов с различными мобильными операторами, которые регулярно меняли.

За период с июня 2022 по март 2023 злоумышленники успели обмануть по меньшей мере девять человек из разных областей страны.

Организатору, которому 33 года, и двум его сообщникам было поставлено в известность о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, а 37-летней женщине – круглосуточный домашний арест.

Проводится досудебное расследование под руководством Вознесеновской окружной прокуратуры.

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