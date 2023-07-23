Служба безопасности Украины собрала достаточное количество доказательств, чтобы обвинить еще 30 человек в коллаборационной деятельности в оккупированных районах юга и востока страны. Детали сообщила пресс-служба СБУ.
Среди них 24 сторонника россии, которые присоединились к созданному российскими оккупантами "Новокаховскому городскому отделу полиции МВД Херсонской области".
Они активно участвуют в подавлении акций протеста, направленных на поддержку Украины, на территории города. Были зафиксированы случаи угонов активистов сопротивления и грабежа их личного имущества. Кроме того, коллаборанты совершали угрозы людям и преступные акции, заставляя их участвовать в фальшивом референдуме о "присоединении" региона к рф.
Еще три коллаборанта были идентифицированы в Луганской области. Они возглавляют оккупационную администрацию в Беловодске, Старобельском районе с лета 2022 года.
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За это время они организовали более 30 массовых мероприятий по поддержке кремлевского режима. Чтобы создать впечатление общественной активности, они заставляли работников коммунальных учреждений, образовательных учреждений и учащихся участвовать в пророссийских митингах.
Кроме того, заявлено о подозрении руководителям трех местных отделений "центра предоставления муниципальных услуг", созданных оккупантами. В этих должностях они выполняли распоряжения из Москвы, связанные с принудительной паспортизацией местных жителей, сотрудничая с представителями российского реестра и МВД.
Все злоумышленники были сообщены о подозрении. Поскольку они находятся на временно оккупированной территории, осуществляются комплексные меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины.
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