Украинскому военному Виталию Шумею, получившему серьезную минно-взрывную травму под Авдеевкой в августе 2022 года, удается возвращаться к нормальной жизни. Сейчас он находится на лечении в Барселоне и даже смог произнести свои первые слова после тяжелого ранения. Черниговская волонтер Ирина Тимофеева рассказала об этом подробнее.
Волонтер получила сообщение от отца Виталия о том, что его сын впервые произнес слова после тяжелого ранения. Она поделилась фотографиями, на которых видно, как Виталий выглядел сразу после ранения и изменился сейчас.
Из-за серьезных травм головы, часть черепа отсутствует, а мышцы Шумея дубели по всему телу, что создавало риск неполного восстановления. Однако после лечения в Испании, куда он отправился в марте 2023 года, состояние воина изменилось.
Сейчас он уже может двигать и поднимать плечами, а также крепко держит голову. После прошедшей в июле операции есть почти незаметные следы травм. Хотя сделка была сложной, испанские медики создали чудо.
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Волонтер также рассказала, что в январе Виталий был почти постоянно в состоянии сна и ему было трудно оставаться пробужденным в течение нескольких часов. Теперь же он просыпается утром и остается бодрым до обеда, после чего берет короткую дрему и снова пробуждается к вечеру. Кроме того, он реагирует на юмор и может смеяться в соответствии с ситуацией.
Поскольку Виталий не мог говорить, он общался с врачами с помощью глаз, чтобы показать, что их понимает. Это дало надежду на серьезный прогресс в его лечении и испанские медики согласились принять его.
Они не ожидали скорейшего улучшения, но уже в июле Виталий смог сказать свои первые слова. Отвечая: "Так, тато" на вопрос отца, можно ли что-нибудь сделать, и когда его спросили, что он хочет пить, он уверенно сказал: "Сік".
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