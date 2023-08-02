Гектар земли под Киевом, на котором растет целый яблоневый сад, виноградники и 213 кустов роз. Все это владение народной артистки Украины Тины Кароль. Элитную недвижимость с огородом, уличным кинотеатром и виноградником Тина Кароль показала Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Как видно на кадрах, особняк Тины Кароль по всему периметру обнесен высоким непроглядным забором. Аккуратный двухэтажный дом с цокольным этажом и мансардой расположился в одном конце территории, а огород, виноградник и яблочный сад – с другой стороны.

Тина Кароль особенно гордится своей садоводческой жилкой, ей нравится огород, она с удовольствием за ним ухаживает. Правда, есть у звезды и помощники в виде садовников.

По словам артистки, она едва ли не каждое утро лакомится малиной прямо с кустов, а также ест любимый виноград. По всей территории загородного имения высажены розы – их насчитывается более 200 кустов.

К дому ведут красивые белые ступеньки, которые также служат и скамейками для просмотра фильмов на большом экране – он стоит прямо на улице. Рядом на веранде есть лаундж-зона с дворовым камином и есть место для теплых поседелок.

В доме есть специальная комната, в которой Тина Кароль хранит свои награды, картины, статуэтки и подарки от фанатов. Также есть хорошо оборудованный спортзал, где Тина Кароль занимается спортом.

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