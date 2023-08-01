Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук отличается от своих коллег особой скромностью и предпочтением оставаться в тени. Но на самом деле, у него есть, чем гордиться.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук никогда не хвастался своим состоянием. Несмотря на множество интервью и долгую музыкальную карьеру, поклонники так и не смогли заглянуть в другую сторону жизни фронтмена группы "Океан Эльзы". Однако есть некоторые вещи, о которых он может похвастаться. Святослав Вакарчук впечатляет своим необычайным богатством. Певец владеет квартирой в высотном здании на улице Антоновича в Киеве. Это место расположено неподалеку от Дворца культуры "Украина", где часто проходят концерты знаменитостей. Район является центром Киева, и стоимость недвижимости в этом районе достигает миллионов долларов. Известно, что певец приобрел эту квартиру в 2003 году.

Вакарчук, недвижимость

Также Святослав Вакарчук приобрел недвижимость в элитном Печерском районе Киева – двухуровневую квартиру. Однако неизвестно, проживает ли музыкант в этой квартире в настоящее время.

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Вакарчук, недвижимость

Впечатляющим является также дом Святослава Вакарчука, где он прожил последние 15 лет. Однако официально он зарегистрирован на имя его бывшей жены Ляли Фонаревой, с которой он развелся в 2021 году. По тогдашнему обменному курсу стоимость дома составляла около 100 тысяч долларов. Неизвестно, каким образом имущество было разделено между бывшими супругами. Также неизвестно, где в настоящее время проживает Святослав Вакарчук со своей новой женой Евгенией, которая недавно родила ему второго ребенка.



Источник "24 канал".

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