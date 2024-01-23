Оказывается, быть соседом знаменитости не так просто – квартиры в доме Олега Винника не продаются.

Популярный украинский артист, настоящий "волк" украинской эстрады Олег Винник, во время войны выехал за границу. В Берлине у него есть квартира и собственная студия. Однако, ранее журналистам удалась запечатлеть кадры с домом в Киеве, где жил артист.

Данные сведения были раскрыты журналистами программы "Разоблачение" на канале KYIV.LIVE.

Обычно Олег Винник, строго охраняя свою личную жизнь, появляется на публике с охранниками. Сам артист неоднократно отмечал, что такие меры безопасности являются необходимыми из-за излишнего внимания поклонников. Тем не менее, журналисты программы заметили певца в самом центре столицы без сопровождения охраны. Олег Винник любезно общался с фанатами, которые ждали его возле автомобиля.

Документы подтверждают, что Олег Винник владеет квартирой в центре Киева. Это подтверждается не только его автомобилем, припаркованным на закрытой территории двора, но и документами, свидетельствующими о регистрации торговых марок. В них указано, что владельцем является Олег Винник, проживающий в многоквартирном доме на улице Гоголевской в центре Киева. Это реконструированное девятиэтажное здание престижного класса, которому уже 50 лет.

Но стать соседом этой топ-звезды невозможно, так как все апартаменты в доме уже заняты, и не появляется ни одно объявление о продаже квартир по этому адресу.

Кроме того, журналисты установили, что у артиста имеется во владении пикап Ford Raptor. Это кроссовер с элементами грузовика. В салоне такого автомобиля обычно устанавливают мини-холодильник, а на крыше есть специальное крепление для палатки. Он отличается большим багажником. Стоимость такого автомобиля, вмещающего водителя и шестерых пассажиров, превышает 100 тысяч долларов.

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