Эксперты предупредил о новом росте цен на продукты в Украине и рассказали, что может подорожать.

С введением роста цены на электроэнергию и горючее с 1 июля 2023 года в Украине стали очевидными новые всплески цены на продукты, в частности подорожают продукты промышленной переработки.

Эксперты подтверждают, что цены на мясо и мясопродукты продолжат расти, а также овощи и рыбу, также прекращается снижение цены на макаронные изделия.

Тенденции динамики потребительской цены на продукты питания позволяла надеяться на снижение цены в июле, но рост стоимости электроэнергии и топлива может привести к новым повышениям цены на продукты, особенно на продукцию промышленной переработки и животноводства.

За последние месяцы потребительские цены на продукты выросли, а в июне рост составил всего 0,1%, что является наименьшим уровнем увеличения цены в этом году. В предыдущие месяцы в 2023 году увеличение цены составило 1,4-2,3% в первые три месяца, 0,3% в апреле и 0,9% в мае.

Согласно прогнозам Національного банка Украины, продовольственная инфляция в этом году будет оставаться высокой, особенно из-за роста цены на плодоовощную продукцию.

Недавние годы также характеризовались увеличением стоимости некоторых продуктов. В 2022 году наиболее существенно подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, в 2021 году – овощи, подсолнечное масло и сахар, а в 2020 году – сахар, гречневая крупа, яйца и подсолнечное масло.

Источник: Институт аграрной экономики.

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