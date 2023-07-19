Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что давно пользуется услугами этого банка и делала все возможное, чтобы ее кредитная история была идеальной - но это ей не помогло.

"ПриватБанк" один из самых популярных банков в Украине, чьими услугами пользуются миллионы жителей Украины. Тем не менее банк не всегда радует своих клиентов. Частенько украинцы жалуются на проблемы, с которыми столкнулись во врея пользования услугами "ПриватБанк. Очередной негативный отзыв был опубликован на сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что давно пользуется услугами этого банка и делала все возможное, чтобы ее кредитная история была хорошей. Поэтому украинка вовремя платила за кредит и не просрочила ни дня. Проблемы начались, когда клиентка "ПриватБанк" оформила популярную услугу "Оплата частями".

"У меня есть три кредита в "ПриватБанк" на "Оплату частями" на общую смешную сумму в десять тысяч. Мой кредитный лимит по карте 45 тысяч. И "ПриватБанк" вдруг берет и обнуляет мне лимит Оплаты частями. Погасите, мол, эти кредиты. Вы серьезно? Я в жизни не пропустила ни одного платежа, никаких штрафных санкций у меня никогда не было", - возмутилась женщина.

Оператор "ПриватБанк" принес свои извинения. Кроме того, он объяснил, что банк имеет право менять размер кредитного лимита. Банк принимает решение о размере лимита и его предоставлении индивидуально для каждого клиента на основании математической модели, которая строится на большом количестве показателей.

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