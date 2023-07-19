По данным расследования, им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины по коллаборационной деятельности.

Служба безопасности Украины раскрыла деятельность двух коллаборантов, которые сотрудничали с российскими оккупантами на временно захваченной Луганщине, а затем пытались избежать ответственности, приехав в Киев. Об этом подробнее сообщила пресс- служба СБУ.

Эти лица являются владельцами завода, занимавшегося производством алкогольных напитков в Северодонецке, попавшем под контроль российских вооруженных формирований. После полномасштабного российского вторжения они отказались перевозить оборудование предприятия на территорию подконтрольную Украине, вместо этого изменили регистрацию компании согласно российскому законодательству и открыли счета в российских банках.

Позже они оставили в Северодонецке доверенное лицо для контроля над заводом и переехали в Киев, откуда осуществляли управление бизнесом. Продукция завода была реализована через собственный ресторан и разветвленную сеть точек продаж на оккупированной территории.

Кроме того, злоумышленники регулярно переводили полученные доходы в бюджет России в качестве платежей и сборов, а также платили "дань" представителям местной российской оккупационной администрации за беспрепятственное ведение бизнеса.

По подозрению в коллаборационной деятельности злоумышленников задержали в Киеве и Хмельницком. Третий фигурант скрывается на временно оккупированной территории Луганской области.

По данным расследования, им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины по коллаборационной деятельности, совершенной в составе организованной преступной группы.

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