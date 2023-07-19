Служба безопасности Украины поймала еще одну агентку рф, которая занималась подготовкой новой воздушной атаки по «центрам принятия решений».

Как сообщили в пресс-службе СБУ, на прифронтовой территории Николаевской области задержали агентку российского ГРУ, главная задача которой заключалась в получении точных координат зданий, где временно размещались военно-гражданские администрации и подразделения Вооруженных Сил, а также установление времени, когда там присутствует максимальное количество должностных лиц.

Кроме того, предательница пыталась определить позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в частности, реактивных систем залпового огня HIMARS, участвовавших в боевых операциях на Юге страны.

Женщина, которая оказалась информатором российских спецслужб, передавала полученную информацию через своего близкого родственника, бывшего члена расформированного спецподразделения "Беркут", который сейчас служит в составе оккупационной полиции рф в Крыму.

Сбор этих данных был нацелен на подготовку новых воздушных ударов российских оккупантов по украинским объектам в Николаевской области.

К счастью, сотрудники СБУ вовремя разоблачили злоумышленницу. Как установило следствие, местная жительница стала российским осведомителем в начале весны 2023 года. У предательницы провели обыски и изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем спецслужб рф.

Злоумышленницу взяли под стражу, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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Напомним, украинец сядет на три года после найденного в его доме.

Как писала Politeka, россиянина разоблачили в самом позорном, украинский суд дал ему 15 лет лишения свободы.

Также Politeka сообщала, предатель пытался сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом.