Однако существуют случаи, когда дети могут быть освобождены от обязанности выплачивать алименты.

Обязанность содержания детьми своих преклонных лет родителей является компенсацией за заботу и попечительство, которые родители предоставляли своим детям в течение их жизни. То есть платить родителям алименты. Об этом говорится в разъяснении Минюста.

Закрепленная в статье 51 Конституции Украины и статье 202 Семейного кодекса Украины, эта обязанность касается совершеннолетних детей, которые должны обеспечить материальную поддержку своим нетрудоспособным родителям.

В случае, если родители достигли пенсионного возраста или являются инвалидами I, II или III группы и нуждаются в материальной помощи, дети обязаны оказывать финансовую поддержку в виде алиментов.

Стоит отметить, что эти алименты выплачивают только совершеннолетние дети, а потребность в материальной помощи заключается в том, что родители не имеют средств для достойного существования из-за отсутствия пенсий или их низкого размера, а также из-за отсутствия других источников дохода.

В случае если дети не оказывают необходимую помощь, родители имеют право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. Суд определяет размер алиментов ввиду материального и семейного положения сторон, а также возможность получения воздержания от других детей. В случае, если родители уклонялись от родительских обязанностей, дети могут быть освобождены от обязанности предоставлять алименты.

Однако существуют случаи, когда дети могут быть освобождены от обязанности выплачивать алименты. К примеру, если родителей лишили родительских прав и не возобновляли их, или когда не платили алименты на содержание ребенка, что привело к возникновению задолженности, размер которой превышает платежи за три года. В таких случаях дети могут быть освобождены от этой обязанности по решению суда.

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