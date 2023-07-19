Были разоблачены в Польше российские агенты. Так, в Польше была раскрыта агентурная сеть российских агентов, которая, среди прочего, планировала совершить диверсии на железные дороге, направленные против поездов, перевозивших оружие и гуманитарную помощь в Украину.
За 66 томами дела были обнаружены доказательства того, что подозреваемые члены этой сети намеревались взрывать поезда, которые направлялись в Украину с оружием и гуманитарной помощью.
Польские спецслужбы взяли на себя риск арестовать подозреваемых, поскольку опасность непосредственного выполнения таких атак требовала немедленных мер.
По информации из специального источника, сеть была создана в начале 2023 года, а агенты из Москвы непосредственно контролировали их действия и вознаграждались за задачи преимущественно криптовалютой. Эта разоблаченная агентурная сеть считается самой похожей в истории Польши.
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Следует упомянуть, что в марте также была ликвидирована шпионская сеть, работавшая в пользу россии. Во время операции было задержано девять человек, позже их количество увеличилось до 15. Известие проходящим задержанным был профессиональный российский хоккеист, а среди них были граждане россии, Белоруссии и Украины.
Источник: Gazeta Polska.
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