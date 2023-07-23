Для получения денежной помощи нужно иметь на руках определенный список документов.

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере 6600 гривен. Стало известно, как подать заявку на получение этой денежной помощи. Жители Херсона и области, жилье которых пострадало в результате подрыва Каховской ГЭС, могут получить денежную помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.

Для получения денежной помощи необходимо иметь документальное подтверждение, что жилье пострадало от последствий подрыва ГЭС. ADRA Ukraine предоставляет по 6660 гривен каждому зарегистрированному лицу.

Процедура получения денежной помощи предусматривает обращение за консультацией на горячую линию по номерам телефонов: +38 (067) 333-17-52 (Kyivstar), +38 (093) 170-67-39 (Lifecell), +38 (050) 615 -57-50 (Vodafone). После консультации необходимо прийти в пункт регистрации для регистрации и получения денежной помощи.

Регистрация проводят в некоторых районах Херсона: Суворовский, Днепровский, Корабельный, а также в некоторых общинах области, в частности: Чернобаевская, Белозерская, Дарьевская, Новокаховская.

В случае, если человек является маломобильным и не может самостоятельно посетить пункт регистрации, можно оставить заявку для получения денежной помощи онлайн, связавшись с горячей линией.

Необходимо иметь на руках копии первой и второй страниц паспорта и прописки, идентификационный код, свидетельство о рождении, а также документ, подтверждающий ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС.

Источник: Факты.

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