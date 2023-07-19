В настоящее время командиру сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В Винницкой области задержан командир роты подозреваемый во взяточничестве. Мужчина требовал 56 тысяч гривен от одного из подчиненных военнослужащих, находившегося в зоне проведения боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона уличили его за получение неправомерной выгоды, что является нарушением части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Капитан с целью личного незаконного обогащения требовал от подчиненного военнослужащего неправомерную выгоду в размере 56 тысяч гривен. Взамен он обещал не сообщать руководству об обнаруженной нехватке принадлежащего сержанту имущества, а также избежать служебного расследования.

При получении второй части взятки в размере 46 тысяч гривен командира роты задержали правоохранители по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ранее он также получил первую часть взятки на сумму 10 тысяч гривен от жены подчиненного.

В настоящее время командиру сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование уголовного производства осуществляют сотрудники ТУ Государственного бюро расследований с дислокацией в Виннице с участием сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

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