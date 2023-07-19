В Винницкой области задержан командир роты подозреваемый во взяточничестве. Мужчина требовал 56 тысяч гривен от одного из подчиненных военнослужащих, находившегося в зоне проведения боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

задержан предатель, СБУ, скриншот

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона уличили его за получение неправомерной выгоды, что является нарушением части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Капитан с целью личного незаконного обогащения требовал от подчиненного военнослужащего неправомерную выгоду в размере 56 тысяч гривен. Взамен он обещал не сообщать руководству об обнаруженной нехватке принадлежащего сержанту имущества, а также избежать служебного расследования.

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При получении второй части взятки в размере 46 тысяч гривен командира роты задержали правоохранители по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ранее он также получил первую часть взятки на сумму 10 тысяч гривен от жены подчиненного.

взяточничество, прокуратура

В настоящее время командиру сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование уголовного производства осуществляют сотрудники ТУ Государственного бюро расследований с дислокацией в Виннице с участием сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

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