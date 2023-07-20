При использовании мобильных телефонов мы часто не уделяем внимания возможности присвоения нашего номера посторонними лицами, что может привести к воровству денежных средств. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
Одним из методов, используемых злоумышленниками, является удаленная замена SIM-карты, которая дает им доступ к финансовым номерам телефонов и возможность выполнения незаконных транзакций. Мошенники сначала звонят по телефону несколько раз, обманывая вас от имени служб такси или других организаций, и сразу кладут трубку, надеясь, что вы позвоните обратно.
Затем, используя номера телефонов, с которых вам звонили, мошенники заказывают у вашего оператора услугу восстановления SIM-карты. Иногда они перечисляют незначительные суммы средств на ваш счет, чтобы выяснить дату последнего пополнения.
Если вы заметили подозрительные признаки, немедленно сообщите об этом оператору мобильной связи.
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Чтобы защитить телефон от этих мошеннических схем, следуйте следующим рекомендациям:
- Запрещайте удаленную замену SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание у оператора сотовой связи.
- Используйте только официальное приложение банка для финансовых операций.
- Регулярно проверяйте историю транзакций на вашем счету.
- Удерживайтесь от платежных операций с чужих устройств.
Соблюдая эти меры, вы снижаете риск стать жертвой мобильного мошенничества и сохраните свои средства в безопасности.
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