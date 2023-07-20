Соблюдая некоторые меры, вы снижаете риск стать жертвой мобильного мошенничества и сохраните свои средства в безопасности.

При использовании мобильных телефонов мы часто не уделяем внимания возможности присвоения нашего номера посторонними лицами, что может привести к воровству денежных средств. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Одним из методов, используемых злоумышленниками, является удаленная замена SIM-карты, которая дает им доступ к финансовым номерам телефонов и возможность выполнения незаконных транзакций. Мошенники сначала звонят по телефону несколько раз, обманывая вас от имени служб такси или других организаций, и сразу кладут трубку, надеясь, что вы позвоните обратно.

Затем, используя номера телефонов, с которых вам звонили, мошенники заказывают у вашего оператора услугу восстановления SIM-карты. Иногда они перечисляют незначительные суммы средств на ваш счет, чтобы выяснить дату последнего пополнения.

Если вы заметили подозрительные признаки, немедленно сообщите об этом оператору мобильной связи.

Чтобы защитить телефон от этих мошеннических схем, следуйте следующим рекомендациям:

Запрещайте удаленную замену SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание у оператора сотовой связи.

Используйте только официальное приложение банка для финансовых операций.

Регулярно проверяйте историю транзакций на вашем счету.

Удерживайтесь от платежных операций с чужих устройств.

Соблюдая эти меры, вы снижаете риск стать жертвой мобильного мошенничества и сохраните свои средства в безопасности.

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