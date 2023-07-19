Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«МВФ считает преждевременным введение накопительной пенсии в Украине и убежден в том, что до конца войны власти должны сосредоточиться на укреплении солидарной пенсионной системы», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, представители МВФ отмечают, что украинские власти прислушались к их рекомендациям и будут отсрочивать введение накопительной пенсии по крайней мере до конца войны. То есть, добавляет журналистка, власти обязались двигаться в этом направлении только после отмены военного положения и тщательного анализа всех необходимых предпосылок.

«МВФ предостерег украинские власти от увеличения пенсионных расходов из бюджета, а также от создания дополнительных категорий льготников, имеющих право на досрочную пенсию. Эти тезисы включают в себя обновленный текст меморандума, который подписала украинская сторона», - отмечает Екатерина Котенкова.

По словам журналистики, украинские власти также обязались не вводить новые специальные пенсии и льготы, которые могли бы привести к снижению среднего пенсионного возраста в Украине и увеличению расходов на пенсию. То есть, объясняет она, какие-либо изменения, которые могут привести к увеличению пенсионных расходов, должны содержать ссылки на источники увеличения таких расходов, то есть брать дополнительные деньги на пенсии из бюджета нельзя, такое условие МВФ.

Как сообщала Politeka, Котенкова сообщила, что, учитывая проблемы Пенсионного фонда, власти планируют ввести накопительную пенсию уже в этом году.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, кто получит доступ к банковской тайне согласно новому законопроекту.