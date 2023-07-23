В Украине продают дом за 20 тысяч гривен, продавец пишет, что цена не окончательная.

Дом за 20 тысяч гривен находится в селе Погребы, Сумская область.

Продавец на сайте ОЛХ сообщил , что дача находится в месте с хорошей аурой.

"Продам дачу с хорошей аурой, недалеко от города Ромны. Находится возле леса, чистый воздух, 10соток двора, есть хороший огород с торфяной землей, подключенный свет, глубокий погреб, печное отопление, есть собственная скважина во дворе, растут плодовитые деревья и ягоды. цену потому что нет времени заниматься дачей. Реальному покупателю торг", - сообщил продавец.

Также продавец предоставил дополнительную информацию, в частности, что продает дом за 20 тысяч гривен частное лицо, без комиссии.

Кроме того, он указал, что расстояние до ближайшего города составляет до 5 км.

Этажность дома: 1, общая площадь: 40 м², количество комнат: 3, площадь участка: 10 соток.

Тип дома: Дача, тип стен: деревянные, кровля из металлических листов.

Санузел находится во дворе, в доме есть мебель, бытовой техники нет.

На территории есть сад, огород, среди коммуникаций – скважина, электричество.

Инфраструктура (до 500 метров): Остановка транспорта, Магазин, киоск

Ландшафт (до 1 км): Река, Холмы, Лес.

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