Певец Дмитрий Монатик в интервью рассказал, почему украинцы не верят Светлане Лободе. Об этом артист сообщил в разговоре со Славой Деминым.

"Ну смотри, я четко вижу, что институт репутации с развитием интернета в Украине очень хорошо работает. Это очень важно, ведь были репутационные решения, которые сегодня напоминают у себе. Но если подумать, она же одна из тех артистов, ну не одна, кстати, совершила сильный шаг... Оставила все то, хочет исправиться как-то и много для этого делает. А люби простят или не простят, это уже не мне решать, не мне судить. Но я знаю, что тот пример, который она подала для России, которые из Украины и остались там, молчат и по сей день делают вид, что ничего всего этого не происходит, это был хороший пример", - сказал Дмитрий Монатик.

Звезда добавил, что она таким образом на своем примере показала, что такое власть в России. При этом Дмитрий Монатик отметил, что выпускать украиноязычный альбом, а после этого русскоязычную песню - это не очень хорошо, но Светлана Лобода пока этого не почувствовала. Но, как показалось Дмитрию Монатику, Светлана Лобода таким образом хочет о себе напоминать своей аудитории в других странах.

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