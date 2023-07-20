Журналистка Екатерина Котенкова рассказала об инициативе Минсоцполитики по поводу пенсий по инвалидности и ежегодной идентификации, поддержанной правительством и Мининтеграцией.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Некоторые украинцы, получающие пенсию по инвалидности, могут потерять свои выплаты, чтобы их восстановили, пенсионеру придется доказать, что он жив. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Как выяснилось, могут прекратить выплату пенсии по инвалидности гражданам, оказавшимся за границей, правда, этот процесс обратный, но для того, чтобы выплаты возобновили, пенсионеру придется подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд и подкрепить его необходимыми документами», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, заявление можно послать по почте и можно подать онлайн. Если это будет почтовая отправка, продолжает журналистка, то ее можно отправить на адрес любого Главного управления Пенсионного фонда, а онлайн-заявление с документами посылается через веб-портал Пенсионного фонда.

В любом случае, добавляет она, к заявлению понадобится еще копия документов: копия паспорта, копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, копия документа о статусе беженца или временной защиты. Однако, отмечает журналистка, также требуется документ от нотариуса, удостоверяющий, что получатель пенсии жив.

«Некоторым украинцам, чтобы получать пенсию, нужно будет проходить ежегодную идентификацию. Это касается пенсионеров, находящихся за границей. Идентификацию можно будет пройти либо в украинском консульстве за границей, либо в личном кабинете на портале Пенсионного фонда с помощью «Дія.Підпис», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова сообщила, что вскоре АРМА и Минюст получат доступ к информации о банковских счетах.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал о возможном продлении зернового соглашения.