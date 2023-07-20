Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Некоторые украинцы, получающие пенсию по инвалидности, могут потерять свои выплаты, чтобы их восстановили, пенсионеру придется доказать, что он жив. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Как выяснилось, могут прекратить выплату пенсии по инвалидности гражданам, оказавшимся за границей, правда, этот процесс обратный, но для того, чтобы выплаты возобновили, пенсионеру придется подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд и подкрепить его необходимыми документами», - сообщает Екатерина Котенкова.
Как она рассказывает, заявление можно послать по почте и можно подать онлайн. Если это будет почтовая отправка, продолжает журналистка, то ее можно отправить на адрес любого Главного управления Пенсионного фонда, а онлайн-заявление с документами посылается через веб-портал Пенсионного фонда.
В любом случае, добавляет она, к заявлению понадобится еще копия документов: копия паспорта, копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, копия документа о статусе беженца или временной защиты. Однако, отмечает журналистка, также требуется документ от нотариуса, удостоверяющий, что получатель пенсии жив.
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«Некоторым украинцам, чтобы получать пенсию, нужно будет проходить ежегодную идентификацию. Это касается пенсионеров, находящихся за границей. Идентификацию можно будет пройти либо в украинском консульстве за границей, либо в личном кабинете на портале Пенсионного фонда с помощью «Дія.Підпис», – рассказывает Екатерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Котенкова сообщила, что вскоре АРМА и Минюст получат доступ к информации о банковских счетах.
Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал о возможном продлении зернового соглашения.