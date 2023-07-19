Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором неожиданно вернулся к одному из своих образов – образу "Дяди Сирожи".

Этот ролик, видимо, является юмористической реакцией на реальность – недавно произошла вторая масштабная атака на Крымский мост. И Юрий Великий в образе "Дяди Сирожи" забавно обыграл эту ситуацию, повеселив украинцев. К слову, в ролике персонаж упоминает о сборе на дроны, к которому могут присоединиться все желающие.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "Вчера произошел очередная Бавовна на Крымском мосту. Кажется, Дядя Сирожа снова решил напомнить о себе".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое показал Юрий Великий:

"Наконец-то, мой обожаемый дядя Сирожа! Такой настоящий украинец! Трижды браво и спасибо! Юрий, Вы наша гордость и радость!".

"Юрий, как всегда Великий! Великий артист, Великий человек и Великий гражданин Украины, чьё творчество помогает переживать эти нелёгкие времена. Слава Украине и её мужественному народу!".

"Слава Богу, дядя Сирожа объявился! Давно его не було слышно. Пусть почаще появляется".

"Юрий, огромная благодарность за Ваши творчество и труд! Вы великолепный сатирик! Ваши работы отмечаются незаурядным остроумием и точностью образов".

"О, мой любимый дядя Сирожа! Брависсимо, Юрий! Скорейшей победы, мира и безопасности Украине!".

"Какой красивый язык. А если еще и юмор на этом языке – во сто крат красивее. Спасибо, Маэстро! Браво!".

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